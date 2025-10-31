3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лукашенко назвал деревню Домжерицы образцом для всех агрогородков Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что деревня Домжерицы, расположенная на территории Березинского биосферного заповедника, должна стать образцом для развития всех агрогородков страны. Такое заявление он сделал во время общения с жителями населенного пункта, передает БЕЛТА.
"Куда уезжать отсюда? Воздух у вас в 300 раз лучше, чем в Минске. Школа. Детский сад. Работа. Главное - есть сбыт, спрос на вашу продукцию. Я сказал, что надо агрогородки делать такими, как в Домжерицах. Надо все это срисовать, списать и за несколько лет сделать", - сказал глава государства.
"Меня многое здесь удивило, честно скажу. Что вы в центре этого огромного массива, и тут такая жемчужина. Наша главная задача - там, где есть возможность эти центры построить и сохранить, - туда будем направлять средства", - заявил Александр Лукашенко.
Фото: berezinsky.by