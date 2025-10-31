Лукашенко назвал деревню Домжерицы образцом для всех агрогородков Беларуси

Фото: berezinsky.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aa17200-b372-4f07-8640-adb096e41f30/conversions/4be1a41d-782b-433e-850e-d712dd531914-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aa17200-b372-4f07-8640-adb096e41f30/conversions/4be1a41d-782b-433e-850e-d712dd531914-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aa17200-b372-4f07-8640-adb096e41f30/conversions/4be1a41d-782b-433e-850e-d712dd531914-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3aa17200-b372-4f07-8640-adb096e41f30/conversions/4be1a41d-782b-433e-850e-d712dd531914-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: berezinsky.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что деревня Домжерицы, расположенная на территории Березинского биосферного заповедника, должна стать образцом для развития всех агрогородков страны. Такое заявление он сделал во время общения с жителями населенного пункта, передает БЕЛТА.

"Куда уезжать отсюда? Воздух у вас в 300 раз лучше, чем в Минске. Школа. Детский сад. Работа. Главное - есть сбыт, спрос на вашу продукцию. Я сказал, что надо агрогородки делать такими, как в Домжерицах. Надо все это срисовать, списать и за несколько лет сделать", - сказал глава государства.

"Меня многое здесь удивило, честно скажу. Что вы в центре этого огромного массива, и тут такая жемчужина. Наша главная задача - там, где есть возможность эти центры построить и сохранить, - туда будем направлять средства", - заявил Александр Лукашенко.