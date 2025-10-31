Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко назвал деревню Домжерицы образцом для всех агрогородков Беларуси

деревня Домжерицы
Фото: berezinsky.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что деревня Домжерицы, расположенная на территории Березинского биосферного заповедника, должна стать образцом для развития всех агрогородков страны. Такое заявление он сделал во время общения с жителями населенного пункта, передает БЕЛТА.

"Куда уезжать отсюда? Воздух у вас в 300 раз лучше, чем в Минске. Школа. Детский сад. Работа. Главное - есть сбыт, спрос на вашу продукцию. Я сказал, что надо агрогородки делать такими, как в Домжерицах. Надо все это срисовать, списать и за несколько лет сделать", - сказал глава государства.

"Меня многое здесь удивило, честно скажу. Что вы в центре этого огромного массива, и тут такая жемчужина. Наша главная задача - там, где есть возможность эти центры построить и сохранить, - туда будем направлять средства", - заявил Александр Лукашенко.

Фото: berezinsky.by

