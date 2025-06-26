Лукашенко назвал главной целью развития ЕАЭС повышение благосостояния граждан союза

Главной целью развития ЕАЭС является повышение благосостояния граждан союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".

Глава государства подчеркнул, что, решая те или иные прикладные задачи, необходимо помнить, что главная цель развития ЕАЭС - повышение благосостояния граждан союза.