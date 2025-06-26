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Лукашенко назвал главной целью развития ЕАЭС повышение благосостояния граждан союза
Автор:Редакция news.by
Лукашенко назвал главной целью развития ЕАЭС повышение благосостояния граждан союзаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e43887-3837-4c86-b604-239acb4aa3cf/conversions/3aa3040a-8495-4804-a30f-fa8a414b97ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e43887-3837-4c86-b604-239acb4aa3cf/conversions/3aa3040a-8495-4804-a30f-fa8a414b97ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e43887-3837-4c86-b604-239acb4aa3cf/conversions/3aa3040a-8495-4804-a30f-fa8a414b97ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20e43887-3837-4c86-b604-239acb4aa3cf/conversions/3aa3040a-8495-4804-a30f-fa8a414b97ca-xl-___webp_1920.webp 1920w
Главной целью развития ЕАЭС является повышение благосостояния граждан союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".
Глава государства подчеркнул, что, решая те или иные прикладные задачи, необходимо помнить, что главная цель развития ЕАЭС - повышение благосостояния граждан союза.
"Все наши усилия только во имя человека. Поэтому в поле нашего внимания должны находиться темы создания новых рабочих мест, управляемой трудовой миграции, получения образования и медпомощи, раскрытия потенциала взаимного туризма", - сказал Александр Лукашенко.