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Лукашенко назвал главной целью развития ЕАЭС повышение благосостояния граждан союза

Лукашенко назвал главной целью развития ЕАЭС повышение благосостояния граждан союза

Главной целью развития ЕАЭС является повышение благосостояния граждан союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".

Глава государства подчеркнул, что, решая те или иные прикладные задачи, необходимо помнить, что главная цель развития ЕАЭС - повышение благосостояния граждан союза.

"Все наши усилия только во имя человека. Поэтому в поле нашего внимания должны находиться темы создания новых рабочих мест, управляемой трудовой миграции, получения образования и медпомощи, раскрытия потенциала взаимного туризма", - сказал Александр Лукашенко.

ЕАЭСЕвразийский экономический форумАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси