Лукашенко назвал причины изменения параметров учений "Запад-2025"

"Вы знаете, что у нас под боком проводится серия учений "Защитник Европы - 2025". Масштаб и близость маневров угрожающие - 25 тыс. военнослужащих НАТО (это как они заявили) и около 3 тыс. единиц вооружений и техники буквально в 10-15 км от белорусской границы. Это даже не расстояние одного броска, это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих "защитников" с наступательным сценарием во всей красе. И не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе", - сказал глава государства.