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Лукашенко назвал причины изменения параметров учений "Запад-2025"
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах решения изменить параметры учений вооруженных сил Союзного государства "Запад-2025". Соответствующие заявления глава государства сделал во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА.
"Вы знаете, что у нас под боком проводится серия учений "Защитник Европы - 2025". Масштаб и близость маневров угрожающие - 25 тыс. военнослужащих НАТО (это как они заявили) и около 3 тыс. единиц вооружений и техники буквально в 10-15 км от белорусской границы. Это даже не расстояние одного броска, это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих "защитников" с наступательным сценарием во всей красе. И не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе", - сказал глава государства.
По словам Александра Лукашенко, поэтому принято решение изменить параметры учений вооруженных сил Союзного государства "Запад-2025". "Мы снизили численность войск практически вдвое, перенесли место их расположения вглубь своей территории. Подальше от границы на сотни километров", - заявил Президент.
Фото: Sputnik Беларусь