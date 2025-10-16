3.71 BYN
Лукашенко назвал принципиальные вопросы, касающиеся предложенного дефицитного бюджета на 2026 год
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал принципиальные вопросы, касающиеся предложенного дефицитного бюджета на 2026 год. Об этом шла речь во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год, пишет БЕЛТА.
"Насколько увязаны и сбалансированы между собой экономические планы с бюджетными? Из материалов следует, что Минфином разработан пусть и не критичный, но дефицитный бюджет. А нам предстоят серьезные выплаты по госдолгу (2026 год - один из пиковых периодов). Есть для них источники покрытия? Будут при этом полноценно и в срок выполнены все социальные обязательства?" - сказал глава государства.
Он также отметил, что в 2026 году начинают работать новые государственные программы. Правительство уже сформировало их перечень, который будет рассмотрен отдельно. "Большинство - социально-экономической направленности и финансируются из бюджетов. Но что в основе этих программ? Как определялась потребность в ресурсах? Это должны быть реальные, применимые на практике планы под конкретный и эффективный результат!" - подчеркнул белорусский лидер.
