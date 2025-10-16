Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал принципиальные вопросы, касающиеся предложенного дефицитного бюджета на 2026 год. Об этом шла речь во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год, пишет БЕЛТА.

"Насколько увязаны и сбалансированы между собой экономические планы с бюджетными? Из материалов следует, что Минфином разработан пусть и не критичный, но дефицитный бюджет. А нам предстоят серьезные выплаты по госдолгу (2026 год - один из пиковых периодов). Есть для них источники покрытия? Будут при этом полноценно и в срок выполнены все социальные обязательства?" - сказал глава государства.

Он также отметил, что в 2026 году начинают работать новые государственные программы. Правительство уже сформировало их перечень, который будет рассмотрен отдельно. "Большинство - социально-экономической направленности и финансируются из бюджетов. Но что в основе этих программ? Как определялась потребность в ресурсах? Это должны быть реальные, применимые на практике планы под конкретный и эффективный результат!" - подчеркнул белорусский лидер.