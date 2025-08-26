Лукашенко назвал проблемы в торговле и призвал их решить

Президент Беларуси Александр Лукашенко в числе основных проблем в торговле, требующих своевременного решения, назвал неудобные для населения графики работы магазинов, маршруты автолавок, скудный ассортимент и наличие товаров с истекшими сроками годности. Об этом глава государства на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны, пишет БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что среди претензий населения к работе торговли - маршруты автолавок. "Люди жалуются на неудобный график работы автомагазинов и скуднейший ассортимент. Местные власти не в состоянии это урегулировать?" - риторически спросил Александр Лукашенко.

Наряду с неритмичной организацией стационарной и разъездной торговли Президент указал на еще один чувствительный для потребителя аспект - наличие товаров с истекшими сроками годности. "Нет товара - плохо, но просрочка - это красная линия! Этого быть не должно. А фактов (таких. - Прим. БЕЛТА) предостаточно", - возмутился глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ответственность за обслуживание населения лежит на местных органах власти. "Вы как никто знаете, что происходит в регионах, и обязаны организовать торговлю в районах так, чтобы не было никаких нареканий", - обратился Президент к участникам совещания.