Лукашенко назвал строительство и обустройство дорог и мостов наиважнейшей задачей государства

Александр Лукашенко на мероприятии
Фото: БЕЛТА

Строительство и обустройство дорог и мостов - это наиважнейшая задача государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии открытия обновленного моста в Мозыре через Припять, сообщает БЕЛТА.

"Мосты и дороги - это наиважнейшая задача государства. Государство должно заниматься инфраструктурой", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Разделы:

ПрезидентСтроительство и ЖКХ

Теги:

строительство дорогиАлександр Лукашенко