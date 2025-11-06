3.68 BYN
Лукашенко назвал строительство и обустройство дорог и мостов наиважнейшей задачей государства
Автор:Редакция news.by
Строительство и обустройство дорог и мостов - это наиважнейшая задача государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии открытия обновленного моста в Мозыре через Припять, сообщает БЕЛТА.
"Мосты и дороги - это наиважнейшая задача государства. Государство должно заниматься инфраструктурой", - подчеркнул Александр Лукашенко.