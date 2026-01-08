3.67 BYN
Лукашенко назвал супругу Мадуро мужественной женщиной
Автор:Редакция news.by
Супруге вывезенного в США Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в Минске на церемонии вручения премий, сообщает БЕЛТА.
"Важно, что захватили Президента. Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним". Флорес (Силия Флорес - супруга Николаса Мадуро. - Прим. БЕЛТА) я знаю, очень мужественная женщина. - "Я со своим возлюбленным". Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили", - сказал глава государства.
"Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет", - подчеркнул белорусский лидер.