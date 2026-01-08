Лукашенко назвал супругу Мадуро мужественной женщиной

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cdaeb56-f027-4381-8021-7670f7c4cc55/conversions/28f7bef9-9a7f-4f7e-83ad-9fc268aa0e2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cdaeb56-f027-4381-8021-7670f7c4cc55/conversions/28f7bef9-9a7f-4f7e-83ad-9fc268aa0e2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cdaeb56-f027-4381-8021-7670f7c4cc55/conversions/28f7bef9-9a7f-4f7e-83ad-9fc268aa0e2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cdaeb56-f027-4381-8021-7670f7c4cc55/conversions/28f7bef9-9a7f-4f7e-83ad-9fc268aa0e2e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Супруге вывезенного в США Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в Минске на церемонии вручения премий, сообщает БЕЛТА.

"Важно, что захватили Президента. Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним". Флорес (Силия Флорес - супруга Николаса Мадуро. - Прим. БЕЛТА) я знаю, очень мужественная женщина. - "Я со своим возлюбленным". Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили", - сказал глава государства.