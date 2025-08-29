Лукашенко назвал залог заключения долгосрочного мира и стабильности в Европе

Безопасность должна быть неделимой, должна быть для европейцев общей. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все - от Беларуси и России до Англии и Германии. Может быть, с участием США.

Президент уточнил, что есть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, куда, кроме европейских государств, входят США и Канада. " Но самый острый момент - этой организации не видно и не слышно, а надо было бы собраться и серьезно главам государств обсудить, что происходит, поэтому нужна не просто дипломатическая организация, а военно-политическая. И самое главное - при этом нужны гарантии безопасности ", - выразил мнение глава государства.

По его мнению, надо договориться о гарантиях безопасности, и "если они нарушаются, то ответ будет такой-то". Хотя, как обозначил Александр Лукашенко, в горьком опыте Беларуси есть и такая страница, когда в Будапеште заключали договор о выводе ядерного оружия с территории Украины, Беларуси и Казахстана и концентрировали свое оружие в Российской Федерации, то тогда тоже давались гарантии сильными странами - Америкой, Великобританией, Россией. "Ну и что? Все это было забыто. Поэтому надо договариваться сейчас, а все, что будет потом, будет зависеть от нас и политики всех на европейском континенте. И не только на европейском", - отметил Президент Беларуси.