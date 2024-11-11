Лукашенко: Не держусь за власть, сделаю все, чтобы тихо передать ее новому поколению

Президент Беларуси Александр Лукашенко в храме на Рождество заявил, что не держится за власть и сделает все, чтобы спокойно передать ее новому поколению, сообщает БЕЛТА.

"Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои - не то, что это мой ребенок. Мои дети - вот эти (указывая на детей в церкви. - Прим. БЕЛТА). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть", - сказал Президент.

"Мы пережили тяжелые времена. Слава богу, что прошли это. Поумнели. И мы, и вы. И наши люди, наш народ, - подчеркнул белорусский лидер. - В общем наш народ хороший. Трудолюбивый. Мы сейчас подвергаемся и душевным, и психологическим атакам жестоким. Но народ-то держится. Приезжают к нам гости и завидуют: "Ой, у вас люди хорошие, гостеприимные, добрые, отзывчивые". Это почему? Потому что народ наш хороший. От корня. Они держатся".

Александр Лукашенко напомнил, что и в новогоднем послании говорил о предстоящей в Беларуси смене поколений. На эту тему он высказался и в храме: "Будущее время, и особенно будущая пятилетка, - это смена поколения. И я, и многие со мной - мы же не вечные. Надо подготовить молодое поколение. Как молодое - следующее поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить. Ну хотя бы так, как мы с вами - нынешнее поколение - оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Впервые в истории. Поэтому смена поколений - это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите".

Обращаясь к людям, глава государства отметил, что предстоит серьезный экзамен. "Нам надо определить нормальную власть, нормального Президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений", - сказал он.