3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Лукашенко: Необходима культура земледелия и ответственность за распаханность
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Необходима культура земледелия и ответственность за распаханностьnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46e4c51b-1a59-4d1a-8c1a-d6eee4b699d9/conversions/d4fea659-2154-422f-be8b-48020fab6194-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46e4c51b-1a59-4d1a-8c1a-d6eee4b699d9/conversions/d4fea659-2154-422f-be8b-48020fab6194-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46e4c51b-1a59-4d1a-8c1a-d6eee4b699d9/conversions/d4fea659-2154-422f-be8b-48020fab6194-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46e4c51b-1a59-4d1a-8c1a-d6eee4b699d9/conversions/d4fea659-2154-422f-be8b-48020fab6194-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области еще раз обратил внимание аграриев на культуру земледелия, пишет БЕЛТА.
"Вы не пашете, как положено, поля. Это говорит о том, или вы не культурные люди, или вы туда глаз не кажете. Поле должно быть распахано от канала до канала. От леса до дороги. Это культура земледелия", - сказал глава государства.
Он обратил внимание, что порой на Полесье можно увидеть вообще нераспаханные поля, которые в свое время с трудом отвоевывали у природы путем мелиорации.
"Культура земледелия и ответственность за распаханность", - обозначил главное требование Александр Лукашенко.
Фото: pexels. com