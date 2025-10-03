Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко: Необходима культура земледелия и ответственность за распаханность

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области еще раз обратил внимание аграриев на культуру земледелия, пишет БЕЛТА.

"Вы не пашете, как положено, поля. Это говорит о том, или вы не культурные люди, или вы туда глаз не кажете. Поле должно быть распахано от канала до канала. От леса до дороги. Это культура земледелия", - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что порой на Полесье можно увидеть вообще нераспаханные поля, которые в свое время с трудом отвоевывали у природы путем мелиорации.

"Культура земледелия и ответственность за распаханность", - обозначил главное требование Александр Лукашенко.

Фото: pexels. com

