Лукашенко: Никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно

В Беларуси никто не против разумных посредников, но есть дельцы, с которыми надо бороться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 марта на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, сообщает БЕЛТА.

"В государстве никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно. Но это останется у нас небольшое количество направлений, которые будут под контролем то ли губернаторов, то ли министров и премьер-министров", - сказал глава государства. Вместе с тем есть в стране и те, кто в сложной ситуации думает только о собственном обогащении, добавил Президент.

Он заметил, что иногда доходит до того, что в цепочку "покупка - продажа" включают три, а то и пять посредников, зачастую фиктивных. Порой привлекают иностранцев, чтобы обойти предельные надбавки к цене, прописанные в национальном законодательстве.