Лукашенко: Никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно
В Беларуси никто не против разумных посредников, но есть дельцы, с которыми надо бороться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 марта на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, сообщает БЕЛТА.
"В государстве никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно. Но это останется у нас небольшое количество направлений, которые будут под контролем то ли губернаторов, то ли министров и премьер-министров", - сказал глава государства. Вместе с тем есть в стране и те, кто в сложной ситуации думает только о собственном обогащении, добавил Президент.
Он заметил, что иногда доходит до того, что в цепочку "покупка - продажа" включают три, а то и пять посредников, зачастую фиктивных. Порой привлекают иностранцев, чтобы обойти предельные надбавки к цене, прописанные в национальном законодательстве.
"В итоге все наценки, оседающие в карманах таких дельцов, приходится оплачивать обычным потребителям. Это возмутительно, и примеров более чем достаточно", - обратил внимание глава государства. Он привел один из таких фактов: карданный вал стоимостью 140 бел. руб. с помощью нескольких посредников был продан конечному потребителю за 935 бел. руб. "Цена выросла более чем в 6,5 раза!" - возмутился Александр Лукашенко.