Благоустройство, развитие столицы, нынешний урожай и политические события последних дней. В преддверии Дня города Александр Лукашенко побывал в обновленном комплексе "Лошицкий".

Говорили о том, как сделать главный город страны еще более комфортным и удобным для жизни. Навести окончательный лоск нужно и не без помощи самих горожан, всегда подчеркивает Президент. Общаясь со строителями и представителями общественности в комплексе "Лошицкий", Александр Лукашенко напомнил, как важно, чтобы каждый в стране занимался своим делом. У белорусов есть все, чтобы обеспечить безопасность продовольственную и не только.

Уникальный усадебно-парковый комплекс "Лошицкий" на юге столицы долго стоял законсервированным. Но вокруг разрастался район, было решено живописную столичную площадку оживить - старинные здания, водоемы, зеленые пейзажи. В итоге обновление парка стало настоящим подарком минчанам ко Дню города.

Посещение начали с обстоятельного доклада о том, как в Минске наводят красоту. В столице эта работа никогда не останавливается. Порядок во дворах, ремонт дорог, создание зеленых полос, обустройство детских площадок и зон отдыха - это лишь часть большой работы в городе.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Новое направление - работа по гражданским инициативам, когда люди в том числе за свои деньги предлагают благоустройство дворовых территорий. В этом году уже реализовано 14 таких проектов. Со стороны граждан на эти цели внесено 4,6 млн белорусских рублей."

Президент обратил внимание, что эта работа должна быть включена в число задач для руководителей районных администраций Минска.

"Надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый должен хоть небольшую копейку вместе с государством (вложить в благоустройство - прим. ред.). Надо этим заниматься, потому что это для людей", - ориентировал Александр Лукашенко.

История этого места начиналась еще в XVIII веке. Усадьба, здание бровара и старая мельница - специалисты стараются воссоздать архитектурный облик 100-летней давности. Делают так, чтобы чувствовался дух того времени с современными возможностями - вкусно покушать, отдохнуть в тишине или провести мероприятие. Момент с хранителем национальных традиций подтверждает, что культурное наследие для нас ценно.

Фишка локации - возможность провести регистрацию брака под крышей или на пирсе. Пятница - самое свадебное время и его не упустили Полина и Дмитрий. На глазах Президента родилась новая семья. За незабываемым торжеством пара приехала из Смолевич. Александр Лукашенко от души поздравил молодоженов и вручил им ключи от арендного жилья. Получился очень яркий старт семейной жизни.

"Хорошее дело сделано", - такие слова адресует Александр Лукашенко строителям, которые занимались реконструкцией комплекса. Эта площадка с историей станет местом притяжения для жителей города.

"Моя политика, а значит, и ваша, - созидать и сохранять. Вот мы сохраняем свое культурное наследство, восстанавливаем, строим. Мы это будем делать и дальше", - заявил Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил всех, кто занимался реконструкцией объекта, его строительством и благоустройством, пожелав, чтобы комплекс стал центром притяжения для городских жителей и гостей столицы, где можно отдохнуть, провести время с детьми. Здесь для этого есть все: и облагороженная территория, гостиницы, рестораны, залы и площадки для проведения различных мероприятий.

Правда, отдельные строения еще предстоит реконструировать. Например, здание старой мельницы. Александр Лукашенко считает, что его прежнее предназначение следует сохранить и организовать здесь именно мельницу. Это позволит привлечь туристов, молодежь.

"Вот если бы мы здесь смололи зерно, собранное в Беларуси, и хлебушек этот людям предложили, я уверен, что из России приезжали бы за тем, чтобы купить этот хлеб", - заметил Президент.

"Мы в Минске не только в этот Год благоустройства, но и в предстоящие годы полны решимости навести порядок вот такой (как в комплексе "Лошицкий" - прим. ред.), дальше будете уже сами поддерживать этот порядок. И сделаем все для того, чтобы у вас здесь было куда прийти и отдохнуть", - сказал он.

Неизменное стремление главы государства - чтобы Минск оставался городом для комфортной жизни. Несмотря на столичный статус и сосредоточие бизнеса и предприятий, "дышаться" здесь должно легко.

"Может быть, кто-то совсем молодой подумает: нам бы таких "стекляшек", "бетона" побольше. А когда детки появляются (а это очень быстро происходит), вот тогда вы поймете, что такое это, когда можно с ребеночком куда-то выйти спокойно", - обратил внимание глава государства.

"Думаю, Владимир Евгеньевич, нам не надо торопиться застраивать Минск, пичкать там, где наши бизнесмены очень хотят: дайте нам это место, мы тут построим жилье и так далее", - заметил Президент, обращаясь к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву.

Глава государства подчеркнул, что политика по отношению к жилищному строительству в Минске уже определена и останется такой же: строительством жилья в столице занимаются государственные компании, которые могут гарантированно выполнить работы, не допустят каких-либо махинаций и завышения стоимости, как это происходило ранее с некоторыми частниками. Для частных инвесторов в Минске также есть возможности, но только тогда, когда они готовы брать на себя социальную нагрузку, привозить новейшие технологии и привлекать значительные финансовые ресурсы. Так, например, было с инвестором, который строит в столице микрорайон Северный берег, а вместе с ним и международный выставочный центр.

"Вот тот, кто привезет в Беларусь что-то, - милости просим", - сказал Александр Лукашенко.

Строить с умом и подтягивать города-спутники - выбрали именно эту стратегию развития мегаполиса. Отсюда решения и по созданию рабочих мест, и по транспортному сообщению.

"Думаем, как связать быстрыми техническими средствами эти районы с Минском. Или будет железная дорога, или монорельс… Посмотрим, что дешевле, что нам больше подходит, - рассказал Александр Лукашенко. - Так, чтобы люди могли из того же Дзержинска в Минск приехать за 10 минут".

Политика главы государства по отношению к будущему развитию Минска останется такой же неизменной и в дальнейшем - его нельзя перенаселять, застраивать "стекляшками и бетоном".

"Не думаю, что людям очень удобно и хочется жить в этих стеклянных небоскребах. Поэтому я так немножко Минск придерживаю (в плане увеличения концентрации населения и плотности застройки - прим. ред.), чтобы природа была... Если и живешь в многоэтажке, чтобы с детишками мог прийти сюда, - пояснил глава государства. - Мы будем делать все для того, чтобы вам было удобно".

На этой удобной для торжеств локации вспомнилось: свадьбы в давние времена было принято гулять по осени, когда урожай уже в закромах и можно перевести дух.

Глава государства затронул актуальную тему уборочной кампании, отметив, что уборка зерновых и колосовых практически завершена. Виды на урожай в 2025 году были около 11 млн т. Но, судя по актуальным данным, цифры будут еще более высокими. С полей страны уже намолочено около 9 млн т зерна с учетом рапса. Уборка кукурузы еще продолжается, ее планируется собрать около 2 млн т. Таким образом общий объем зерна составит около 11 млн т.

"Это очень много. Редко какая страна собирает на душу населения столько хлебов. Это значит, будем с хлебом", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт. По словам Президента, ситуацию с недостатком картофеля проанализировали, факторов, которые к ней привели, много.

"Мы знаем и больше не допустим", - подчеркнул глава государства.

По поручению Александра Лукашенко посевные площади под картофель были увеличены.

"В этом году хороший урожай. Будем с картошкой", - заверил Президент.

Президент говорил о простом и насущном в своем духе. Каждый должен заниматься своим делом. Никакие геополитические перипетии не должны затуманить голову.

"Вы молодцы. Мы с вами в 2020 году пережили мятеж. Понимали, что могло бы быть. Сейчас вы понимаете, глядя на Украину. А мне приходится каждый день работать с этим. Знаете, американская делегация у нас регулярно здесь бывает. Мы с ними ведем определенные переговоры. Мы устаканим ситуацию. Сделаем так, как это нужно для нас. И не говорите, что "мы вот маленькая такая республика, мы ничего не можем". Это не зависит от размера - маленькая, большая и так далее. Сейчас это зависит от того, насколько мы едины, насколько мы хотим жить на своей земле, чтобы нами не управляли", - сказал глава государства.

"Поэтому будем делать каждый на своем месте все, чтобы здесь жить, работать, строить, модернизировать, но не воевать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил минчан с Днем города. Впереди немало праздничных мероприятий, столица готовится гулять все выходные. Как всегда, готовы встречать гостей, открыты и для тех, кто с Востока, и для тех, кто вопреки здравому смыслу закрывается с Запада.

Глава государства поделился с собравшимися, что размышлял над вопросом, чего не хватает Минску, и пришел к следующему выводу: "У нас есть все. Просто надо развиваться".

По словам Президента, надо везде благоустроить территории и навести должный порядок.

"Мне кажется, что Минску всего хватает. Но нам надо вот этот лоск сделать", - сказал он.

Президент отметил, что везде надо это делать так, как, например, в Лошицком усадебно-парковом комплексе.

"Спасибо вам, строителям, за этот прекрасный объект. А тем, кто будет здесь работать, успехов. Берегите это", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент рассчитывает, что и минчане приложат руку к тому чтобы лоск у города был. Глобальный порядок ведь начинается с малого - с простого благоустройства собственного дома и двора. Столичные власти будут заниматься и инфраструктурой для отдыха.

Вдохновившись красотой этого уголка Минска, юная художница запечатлела его на полотне, чтобы сделать живописный подарок белорусскому Президенту.

Девушке глава государства в ответ подарил сладости, но решил этим не ограничиваться.

"Хотел сказать картину (подарю - прим. ред.). Но я не умею писать картины. Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам - картошку", - сказал он, тут же отдав распоряжение передать позже в подарок большой мешок с картофелем.