Лукашенко: Нужно принять решения для обеспечения нормальной жизни людей на селе

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по вопросу эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, информирует БЕЛТА.

"Мы должны принять все решения для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь наших людей, и прежде всего на селе", - подчеркнул белорусский лидер.

Как докладывают Президенту чиновники, сейчас дома в сельской местности под дачу или для постоянного проживания все чаще стали покупать горожане и, что особенно ценно, молодые семьи. "Дай бог, чтобы это было так, что горожане начали покупать дома в сельской местности в разных селах, деревнях и так далее", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что для жителей деревень закрытие, например, стационарного магазина - это событие, которое порождает массу проблем. "Естественно, что в XXI веке потеря возможности купить самое необходимое вызывает закономерные претензии, - подчеркнул глава государства. - Еще раз повторяю: закрытие магазина в деревне - это сродни большой проблеме для тех людей, которые там проживают".

Александр Лукашенко обратил внимание, что для человека неважно, чей объект закрылся - частного предпринимателя, коммунальной собственности или системы потребкооперации. Поэтому правительству и облисполкомам еще раз было указано, что нужна эффективная система обслуживания в масштабах страны, которая должна стать гарантом качества и социальной ответственности торговли перед людьми.

"Исходя из представленного мне доклада правительства, выводы такие (как обычно): все идет по плану, население обслуживается на должном уровне, но сдерживают развитие торговли некоторые регуляторные барьеры. Интересно, что ж это за "матерное" слово? Опять регуляторика не работает. Вы, вообще-то, хочется спросить, сами, кто писал, понимаете, что вы пишете? Это, по-вашему, главные помехи для работы сельских магазинов? - поставил вопрос глава государства. - Я бы хотел знать, кто вам устанавливает эти барьеры - регуляторики, и почему они еще не ликвидированы. По вашим же данным, реализуется несколько страновых концепций, стратегий и планов для сельских жителей. Так почему такие проблемы и недовольство населения?"