Лукашенко о "большой сделке" с США: Мы готовы, но у нас есть свои интересы

"Я американцам говорю: вы меня поймите… Трамп, говорю, так же действует. Трамп готов с вами встретиться, заключить большую сделку (говорят представители США. - Прим. БЕЛТА). Да господь с вами. Суть в чем "большой сделки"? Мы делаем, что они хотят, а они делают, что мы хотим - большая сделка. Я говорю: "Мы готовы, но у нас есть свои интересы" , - сказал глава государства.

"Да, мы не Соединенные Штаты Америки, но я Президент. Для меня белорусский народ - это самый гордый, самый большой, самый величественный. Я - Президент этого народа. Я из этого исхожу. Поэтому я могу сделать только то, что могу. А если я понимаю, что люди это не воспримут, что они меня осудят за это (особенно простые люди)… Это ж мои люди - ученые, учителя, врачи, слесарь, столяр и прочие. Это мои люди. Если я чувствую, что они меня не одобрят, я буду добиваться, чтобы они меня поняли. И когда они меня поймут, я это сделаю. Не поймут - я делать не буду. Вот и все. Поэтому я 30 лет работаю Президентом", - подчеркнул глава государства.