Лукашенко о фестивале "Лістапад": Это мероприятие является знаковым масштабным событием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил гостей, участников и организаторов XXXI Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" с открытием этого крупнейшего осеннего форума, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это мероприятие является знаковым масштабным событием, настоящим праздником добра и духовности, а также местом дружеских встреч, где царят красота и высокое искусство.

"Разнообразные фестивальные программы и творческие проекты открывают широкие возможности для культурного диалога между странами, объединяют мэтров и любителей кинематографа, вдохновляют на поиск новых идей и образов", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что "Лiстапад" и в этот раз продолжит свои лучшие традиции, позволит познакомиться со значимыми кинопремьерами года и в очередной раз тронет души своих поклонников.