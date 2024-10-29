Лукашенко о мирном урегулировании в Украине: все упирается в человека, у которого взыграли амбиции

ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности высказался на тему возможностей мирного урегулирования в Украине, сообщает БЕЛТА.

"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - заявил белорусский лидер.

Вместе с тем он констатировал, что ситуация на земле меняется каждый день.

По словам Александра Лукашенко, на сегодняшний день, что касается потенциальных мирных переговоров, все упирается в одного человека - Владимира Зеленского, у которого взыграли амбиции, в то время как война идет на территории его страны.