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Лукашенко о мирном урегулировании в Украине: все упирается в человека, у которого взыграли амбиции
Президент Беларуси Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности высказался на тему возможностей мирного урегулирования в Украине, сообщает БЕЛТА.
"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - заявил белорусский лидер.
Вместе с тем он констатировал, что ситуация на земле меняется каждый день.
По словам Александра Лукашенко, на сегодняшний день, что касается потенциальных мирных переговоров, все упирается в одного человека - Владимира Зеленского, у которого взыграли амбиции, в то время как война идет на территории его страны.
"Прежде всего военные (в Украине. - Прим. ред.) хотят закончить эту бойню, - заметил белорусский лидер. - На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, и на Западе. Ну так надо двигаться, договариваться. Каждый день гибнут тысячи ни в чем не повинных людей с двух сторон".
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