Лукашенко о небольших производствах по переработке древесины: Такие надо тиражировать

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил тиражировать в стране небольшие производства по переработке древесины. Один из новых цехов главе государства продемонстрировали в Лепельском районе во время посещения деревни Домжерицы - центральной усадьбы Березинского биосферного заповедника, сообщает БЕЛТА.

"Такие производства надо тиражировать. И под это ты (Юрий Назаров, управляющий делами Президента Республики Беларусь - прим. ред.) должен получить ссуду под смешной процент. Это и не жалко. Окупаемость идет. Витебскую область надо натыкать таким производством", - сказал глава государства.

Березинский биосферный заповедник занимается в том числе лесохозяйственной деятельностью. Ежегодно здесь заготавливают 100 тыс. куб.м древесины из всех видов рубок. Лесовосстановление проводится на площади более 120 га.

Логичным продолжением этой деятельности стало развитие деревообработки. В сентябре 2024 года завершено строительство сушильного комплекса на четыре сушильные камеры. А в этом году введены в эксплуатацию цех по производству садово-парковой мебели, линия сортировки круглых лесоматериалов, линия по производству обрезных пиломатерилов на базе круглопильных станков, цех по оптимизации и сращиванию пиломатериалов и производству профильного погонажа, участок по производству поддонов.