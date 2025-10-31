3.70 BYN
Лукашенко о небольших производствах по переработке древесины: Такие надо тиражировать
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил тиражировать в стране небольшие производства по переработке древесины. Один из новых цехов главе государства продемонстрировали в Лепельском районе во время посещения деревни Домжерицы - центральной усадьбы Березинского биосферного заповедника, сообщает БЕЛТА.
"Такие производства надо тиражировать. И под это ты (Юрий Назаров, управляющий делами Президента Республики Беларусь - прим. ред.) должен получить ссуду под смешной процент. Это и не жалко. Окупаемость идет. Витебскую область надо натыкать таким производством", - сказал глава государства.
Березинский биосферный заповедник занимается в том числе лесохозяйственной деятельностью. Ежегодно здесь заготавливают 100 тыс. куб.м древесины из всех видов рубок. Лесовосстановление проводится на площади более 120 га.
Логичным продолжением этой деятельности стало развитие деревообработки. В сентябре 2024 года завершено строительство сушильного комплекса на четыре сушильные камеры. А в этом году введены в эксплуатацию цех по производству садово-парковой мебели, линия сортировки круглых лесоматериалов, линия по производству обрезных пиломатерилов на базе круглопильных станков, цех по оптимизации и сращиванию пиломатериалов и производству профильного погонажа, участок по производству поддонов.
Таким образом полностью обновлена производственная база заповедника. Реализация инвестиционных проектов позволила более рационально использовать древесину при переработке, сохранять динамику роста промышленного производства, выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.