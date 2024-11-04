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Лукашенко о президентских выборах в Беларуси: Расслабляться ни в коем случае нельзя
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует органы власти на то, что в ходе избирательной кампании в стране нельзя расслабляться. Об этом он заявил на совещании по вопросам проведения выборов 2025 года, сообщает БЕЛТА.
"Что касается провокаций - информационных, политических и прочих - возможно. Они были, есть и будут. Просто не надо расслабляться: "Ах, у нас общество такое - эти отмороженные самые, они сбежали и прочее…" Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Особенно нам - органам власти на местах. Надо исходить из худшего варианта. Будет лучше - ну и хорошо", - сказал глава государства.
Он заверил, что руководителей регионов будут постоянно информировать о ситуации, если будут какие-то опасные тенденции.
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