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Власть растопыренными руками не держат, выводы из 2020 года сделаны - Лукашенко

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Власть растопыренными руками не держат, выводы из 2020 года сделаны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам проведения выборов 2025 года, сообщает БЕЛТА.

"Все должны понимать, что мы уже поднаторели за эти годы и понимаем, что власть растопыренными руками не держат. И мы не собираемся это делать. Мы выводы из 2020 года сделали. Поэтому будем действовать так, как это нужно нашей стране и нашему народу", - подчеркнул белорусский лидер.

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Он отметил, что главным действующим лицом в избирательный период всегда является руководитель ЦИК и ему необходимо оказать необходимую помощь и поддержку. "Я прошу ориентироваться на него. Все, что он попросит, мы должны помочь. Но там, где не надо вмешиваться, не надо бежать впереди паровоза. В этом нет никакой необходимости. Меньше будут нас упрекать фактически, что мы там вмешиваемся в какие-то выборы", - сказал Александр Лукашенко.

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