Власть растопыренными руками не держат, выводы из 2020 года сделаны - Лукашенко

"Все должны понимать, что мы уже поднаторели за эти годы и понимаем, что власть растопыренными руками не держат. И мы не собираемся это делать. Мы выводы из 2020 года сделали. Поэтому будем действовать так, как это нужно нашей стране и нашему народу", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что главным действующим лицом в избирательный период всегда является руководитель ЦИК и ему необходимо оказать необходимую помощь и поддержку. "Я прошу ориентироваться на него. Все, что он попросит, мы должны помочь. Но там, где не надо вмешиваться, не надо бежать впереди паровоза. В этом нет никакой необходимости. Меньше будут нас упрекать фактически, что мы там вмешиваемся в какие-то выборы", - сказал Александр Лукашенко.