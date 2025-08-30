Лукашенко о странах Глобального Юга: Это новый мировой центр силы, а Беларусь - его составная часть

Глава государства Александр Лукашенко считает Глобальный Юг новым мировым центром силы, а Беларусь - его составной частью. Такое мнение Президента содержится в интервью информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов главе государства касался перспектив развития Глобального Юга, который становится важной силой, способствующей позитивным изменениям, на фоне таких вызовов, как геополитическая напряженность и усиление протекционизма.

Александр Лукашенко констатировал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки сейчас выходят из тени колониального прошлого и все решительнее заявляют о себе на мировой арене. "Они больше не хотят быть только поставщиками сырья и дешевых товаров, а стремятся играть значимую роль в мировой экономике. И это правильно. Их влияние растет на глазах: экономический рост многих стран Глобального Юга уже опережает развитые государства Севера, торговые и финансовые центры постепенно смещаются в Азию", - отметил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что страны Глобального Юга производят все необходимое - от сырья до высоких технологий, поэтому способны полностью обеспечивать потребности своих народов. "Они объединены стремлением к справедливому и равноправному миру, где учитываются интересы каждого государства, а решения принимаются совместно. Поэтому мы видим рост их активности, укрепление существующих региональных организаций, формирование новых объединений и платформ", - продолжил Президент.



Такие организации, как, например, ШОС, БРИКС, АСЕАН, Африканский союз, СЕЛАК, позволяют координировать позиции по ключевым вопросам на пути к созданию альтернативных институтов глобального управления.

Александр Лукашенко подчеркнул, что страны Глобального Юга действуют самостоятельно, исходя из своих интересов. Они отказываются от автоматического повторения чужих решений, настаивают на мирном урегулировании конфликтов, равноправии и открытости в экономике, выступают за участие всех стран в решении глобальных проблем, в том числе климатических. "Эта сила уже влияет на мировой порядок, ее роль будет только возрастать. Это новый центр силы", - уверен глава государства.

"Будущее развитых стран во многом будет зависеть от того, как быстро они смогут признать новую реальность, перестанут жить по старым догмам и научатся выстраивать равноправные, взаимоуважительные отношения с Глобальным Югом", - заявил Президент.