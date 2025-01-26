Лукашенко о властях Литвы: Они уничтожили свою страну

Власти Литвы уничтожили свою страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 26 января, сообщает БЕЛТА.

"Нет Литвы. Они ее уничтожили. Прекрасную страну. Трудолюбивейший народ, терпеливый. В советские времена - "под оккупацией", как они говорят, - она достигли таких высот! Я бывал в Литве. Люди в очереди стояли, чтобы купить технику, продукты питания из Литвы. Мы мечтали жить так, как живут прибалтийские республики", - отметил Александр Лукашенко.

Сегодня же, живя "в демократии", Литва лишилась большой части населения, обратил внимания глава государства. "У них же людей не осталось. Вон "демократии" хлебнула и Украина", - добавил Президент.

По его словам, белорусы порой недоумевают, почему Литва закрывает границы, проводит против Беларуси жуткую политику, закрывает свои порты для белорусских грузов. "Мы терпеливо относимся к этому. Мы создали для литовцев и латышей безвиз, открыли границы - они своих людей пугают, что мы их тут будем вербовать. Да господь с вами! У нас завербовано достаточно литовцев, не надо нам никого вербовать. Нет, "вот будут вербовать" и так далее. Такая дурь!" - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что еще будучи депутатом ездил в Литву, чтобы поддержать ее руководство, и писал письма Горбачеву, призывая проводить по отношению к Литве более мягкую политику. "Я все делал для того, чтобы сохранился Советский Союз, но я не хотел, чтобы литовцы погибали", - сказал глава государства.