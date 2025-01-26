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Лукашенко о властях Литвы: Они уничтожили свою страну

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Власти Литвы уничтожили свою страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 26 января, сообщает БЕЛТА.

"Нет Литвы. Они ее уничтожили. Прекрасную страну. Трудолюбивейший народ, терпеливый. В советские времена - "под оккупацией", как они говорят, - она достигли таких высот! Я бывал в Литве. Люди в очереди стояли, чтобы купить технику, продукты питания из Литвы. Мы мечтали жить так, как живут прибалтийские республики", - отметил Александр Лукашенко.

Сегодня же, живя "в демократии", Литва лишилась большой части населения, обратил внимания глава государства. "У них же людей не осталось. Вон "демократии" хлебнула и Украина", - добавил Президент.

По его словам, белорусы порой недоумевают, почему Литва закрывает границы, проводит против Беларуси жуткую политику, закрывает свои порты для белорусских грузов. "Мы терпеливо относимся к этому. Мы создали для литовцев и латышей безвиз, открыли границы - они своих людей пугают, что мы их тут будем вербовать. Да господь с вами! У нас завербовано достаточно литовцев, не надо нам никого вербовать. Нет, "вот будут вербовать" и так далее. Такая дурь!" - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что еще будучи депутатом ездил в Литву, чтобы поддержать ее руководство, и писал письма Горбачеву, призывая проводить по отношению к Литве более мягкую политику. "Я все делал для того, чтобы сохранился Советский Союз, но я не хотел, чтобы литовцы погибали", - сказал глава государства.

"Вот они и разрушили свою страну. Что тут сегодня про эту Литву говорить... Ей пальцем покажет Европейский союз, Брюссель - будет делать, потому что они сидят на деньгах этого Брюсселя. А не дай бог американцы что-то скажут - они бегом бегут делать. Но то ли еще будет с этой Европой", - добавил Президент.

Александр ЛукашенкоЛитва