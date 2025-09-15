Лукашенко об отношениях с Польшей после избрания Навроцкого: "Иллюзий нет, но мосты строить готовы"

В интервью для издания "Разведчик" Службы внешней разведки России Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поделился своим видением возможных изменений в белорусско-польских отношениях в связи с вступлением в должность нового президента Польши Кароля Навроцкого. Глава государства откровенно оценил ситуацию, отметив, что Минск не ожидает быстрого потепления в диалоге, но остается открытым для конструктивных контактов.

Президент Беларуси уверен, что польский народ желает развивать отношения с соседней страной: "Мы знаем, что польский народ хочет развивать отношения с нашей страной. Поляки и белорусы - не враги друг другу".

В то же время Лукашенко подверг критике продолжающуюся политику Варшавы, которая, по его мнению, выдвигает необоснованные претензии и обвинения в адрес Беларуси.

"Польша приютила, политически и информационно подпитывает наших "беглых", используя их в своих целях", - заявил он, имея в виду оппозиционные структуры, финансируемые Западом.

Президент также выразил обеспокоенность попытками переписать историю: "Продолжаются попытки переписать, "переиграть" историю, подогнать ее толкование под политическую конъюнктуру".

Глава государства напомнил о роли Навроцкого в демонтаже памятников советским воинам во время его руководства Институтом национальной памяти. Он подчеркнул трагедию: "Только вдумайтесь: 600 тыс. советских воинов, среди которых немало белорусов, погибли в боях за Польшу и навсегда остались лежать в польской земле! И кто из польских политиков сегодня об этом вспоминает? Чем нам сегодня отвечают? Угрозами, санкциями, милитаризацией, "байполами", "байсолами" (BYPOL, BYSOL - финансируемые Западом антиправительственные НКО. - прим. ред.) и прочими диверсиями".

Александр Лукашенко отметил, что Навроцкий является убежденным сторонником НАТО и союза с США, и вряд ли отступит от своих убеждений.

"Потому не приходится ждать, что будет как прежде", - констатировал Президент.

Тем не менее, он выразил надежду на то, что в польском руководстве возобладают политическая мудрость и здравомыслие: "Надеемся, что по ту сторону границы нас услышат, будут объективно оценивать ситуацию в Беларуси и перестанут вмешиваться в наши внутренние дела".