Лукашенко обозначил, по каким направлениям Беларусь сотрудничает с Вологодской областью

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым назвал некоторые направления сотрудничества с этим российским регионом, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что за последние пять лет товарооборот между Беларусью и Вологодской областью значительно вырос. "Объемы товарооборота приличные. Но все-таки я попросил моих помощников, чтобы они проанализировали ситуацию. Чтобы я мог определить некоторые направления сотрудничества с вами", - обратился Президент к губернатору Вологодской области.

Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь - машиностроительная страна, поэтому поставляет много техники на экспорт. "Вологодчина приобретает различные виды нашей техники, знакома с ними. Конечно, у любой техники есть определенные недостатки. Но мы вам благодарны за то, что вы оценили нашу технику и считаете ее одной из приемлемых по цене и качеству для вашей области", - добавил белорусский лидер.

Глава государства заверил губернатора, что Беларусь также готова сотрудничать с Вологодской областью в сфере продовольствия. "Я знаю, что вы и так успешны в этом отношении, но все-таки область северная (относительно северная). Возможно, какие-то продукты питания вам нужны. Вы скажите - мы готовы с вами сотрудничать", - сказал Александр Лукашенко.

В январе - июне этого года товарооборот между Беларусью и Вологодской областью составил 316,4 млн долларов, что составляет 100,9 % к уровню аналогичного периода прошлого года. В целом за последние годы показатель демонстрировал рост: если в 2020 году товарооборот составлял 335 млн долларов, то в 2024 году цифра взаимной торговли достигла 678,1 млн долларов.