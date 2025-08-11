Лукашенко обозначил три направления для расширения совместной работы с Челябинской областью

Фото: president.gov.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9cb4dfb-0015-4cfb-8d0a-47bc2576674a/conversions/206c9db0-46c9-4912-835d-737ffdac6036-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9cb4dfb-0015-4cfb-8d0a-47bc2576674a/conversions/206c9db0-46c9-4912-835d-737ffdac6036-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9cb4dfb-0015-4cfb-8d0a-47bc2576674a/conversions/206c9db0-46c9-4912-835d-737ffdac6036-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9cb4dfb-0015-4cfb-8d0a-47bc2576674a/conversions/206c9db0-46c9-4912-835d-737ffdac6036-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером назвал три основных направления для расширения сотрудничества с этим регионом РФ. Сюда входит промышленная кооперация, станкостроение, сельское хозяйство, уточняет sb.by.

По итогам 2024 года товарооборот между Беларусью и Челябинской областью составил почти 540 млн долларов. Как отметил Александр Лукашенко, это хороший показатель, однако есть определенные недочеты, отставания.

"Есть над чем работать. И я хочу вас заверить в том, что наше Правительство, все мы будем над этим работать и расшивать узкие места, - сказал Президент, обращаясь к российскому гостю".

Перспективы видятся в промышленной кооперации. Одно из направлений - сельхозтехника. Как заметил глава государства, Челябинская область закупает достаточно такой техники в Беларуси. "Челябинская область очень продвинутая. Мы можем локализовать очень многие компетенции в части нашей техники у вас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Важное направление для обеих сторон - станкостроение. "Мы, наверное, сможем разработать некий план наших совместных действий, так называемую дорожную карту на перспективу", - сказал белорусский лидер.

Президент также упомянул сотрудничество в области сельского хозяйства: "Уровень вашего села достаточно высокий. У нас также есть соответствующие школы, специалисты, компетенции, которые мы можем передавать нашим челябинским друзьям и взаимно получать то, чего нет у нас".