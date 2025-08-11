3.72 BYN
Лукашенко обозначил три направления для расширения совместной работы с Челябинской областью
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером назвал три основных направления для расширения сотрудничества с этим регионом РФ. Сюда входит промышленная кооперация, станкостроение, сельское хозяйство, уточняет sb.by.
По итогам 2024 года товарооборот между Беларусью и Челябинской областью составил почти 540 млн долларов. Как отметил Александр Лукашенко, это хороший показатель, однако есть определенные недочеты, отставания.
"Есть над чем работать. И я хочу вас заверить в том, что наше Правительство, все мы будем над этим работать и расшивать узкие места, - сказал Президент, обращаясь к российскому гостю".
Перспективы видятся в промышленной кооперации. Одно из направлений - сельхозтехника. Как заметил глава государства, Челябинская область закупает достаточно такой техники в Беларуси. "Челябинская область очень продвинутая. Мы можем локализовать очень многие компетенции в части нашей техники у вас", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Важное направление для обеих сторон - станкостроение. "Мы, наверное, сможем разработать некий план наших совместных действий, так называемую дорожную карту на перспективу", - сказал белорусский лидер.
Президент также упомянул сотрудничество в области сельского хозяйства: "Уровень вашего села достаточно высокий. У нас также есть соответствующие школы, специалисты, компетенции, которые мы можем передавать нашим челябинским друзьям и взаимно получать то, чего нет у нас".
"Я думаю, что, если взять эти направления для сотрудничества (я не хочу мельчить, тут и подпрограмм может быть очень много, дополнительных направлений, но это основа основ), мы сможем эти полмиллиарда преодолеть. И как минимум в ближайшее время, за пятилетку, если такими темпами, то подойдем и к миллиарду. Очень хотелось бы, мы в этом крайне заинтересованы. Из Челябинской области мы получаем огромное количество материала, особенно металлов и других полезных для нас вещей. Мы готовы в этом направлении двигаться и сотрудничать с вами", - отметил белорусский лидер.