Лукашенко обозначил задачу белорусскому военпрому

"Мы должны научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте. Это наша школа, мы должны это уметь. В мире этому научились. Это наша задача, - сказал Президент. - Кроме того, что ракеты, взрывать, бить… Надо уметь защищаться. Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие. И мы перестанем молиться на эти беспилотники".