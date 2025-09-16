3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Лукашенко обозначил задачу белорусскому военпрому
Автор:Редакция news.by
Лукашенко обозначил задачу белорусскому военпромуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62da58d7-d7f5-4f61-88c7-8fe645b05710/conversions/1e38b6f5-b015-496c-8e2d-076b02c86c8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62da58d7-d7f5-4f61-88c7-8fe645b05710/conversions/1e38b6f5-b015-496c-8e2d-076b02c86c8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62da58d7-d7f5-4f61-88c7-8fe645b05710/conversions/1e38b6f5-b015-496c-8e2d-076b02c86c8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62da58d7-d7f5-4f61-88c7-8fe645b05710/conversions/1e38b6f5-b015-496c-8e2d-076b02c86c8a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусские разработчики в сфере военной промышленности должны научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте. Такую задачу поставил Президент Беларуси, о чем заявил во время церемонии вручения государственных наград, информирует БЕЛТА.
"Мы должны научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте. Это наша школа, мы должны это уметь. В мире этому научились. Это наша задача, - сказал Президент. - Кроме того, что ракеты, взрывать, бить… Надо уметь защищаться. Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие. И мы перестанем молиться на эти беспилотники".