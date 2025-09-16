Лукашенко обозначил задачу белорусскому военпрому

Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусские разработчики в сфере военной промышленности должны научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте. Такую задачу поставил Президент Беларуси, о чем заявил во время церемонии вручения государственных наград, информирует БЕЛТА.

"Мы должны научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте. Это наша школа, мы должны это уметь. В мире этому научились. Это наша задача, - сказал Президент. - Кроме того, что ракеты, взрывать, бить… Надо уметь защищаться. Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие. И мы перестанем молиться на эти беспилотники".

