Лукашенко обратил внимание на недопустимость ситуаций, когда необработанные поля зарастают сорняками news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c12240c-c72f-4b16-990b-a5b7952e7de5/conversions/25d9ce60-f9d8-40be-9aa3-40203bc57f3e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c12240c-c72f-4b16-990b-a5b7952e7de5/conversions/25d9ce60-f9d8-40be-9aa3-40203bc57f3e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c12240c-c72f-4b16-990b-a5b7952e7de5/conversions/25d9ce60-f9d8-40be-9aa3-40203bc57f3e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c12240c-c72f-4b16-990b-a5b7952e7de5/conversions/25d9ce60-f9d8-40be-9aa3-40203bc57f3e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Кировский район Могилевской области обратил внимание на недопустимость ситуаций, когда необработанные поля зарастают сорняками, сообщает БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался у руководителя ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" Александра Багеля, как обстоят дела в хозяйстве. Выслушав его, Александр Лукашенко констатировал, что дела в "Рассвете" идут неплохо. В то же время о соседних хозяйствах такого сказать нельзя.

Речь зашла и про хозяйства Минской области. "Между Червенем и Березино (я всегда за эти районы переживаю Минской области) - катастрофа. Поля не обработаны. Вот, что меня удручает", - заметил Президент.

При этом, добавил Александр Лукашенко, это такие же поля, как и в "Рассвете", где ситуация куда лучше. "Начальники у нас, как и в былые времена, ездят по дорогам. Вот по дороге едешь, при дорогах все обработано, хорошо - почти как в "Рассвете". А дальше (я же вижу, с вертолета все видно) все этим золотарником, золотой травой, заросло. Так, мужики, дело не пойдет", - сказал Президент.

Говоря про "Рассвет им. К.П.Орловского", Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена это хозяйство в Кировском районе добивалось высочайших результатов не только в масштабах БССР, но и всего СССР. Первым руководителем "Рассвета" был Кирилл Орловский, которого Александр Лукашенко назвал заслуженным человеком. "Если бы не он, такого хозяйства бы не было", - уверен глава государства.