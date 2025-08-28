Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко обратил внимание на недопустимость ситуаций, когда необработанные поля зарастают сорняками

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Кировский район Могилевской области обратил внимание на недопустимость ситуаций, когда необработанные поля зарастают сорняками, сообщает БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался у руководителя ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" Александра Багеля, как обстоят дела в хозяйстве. Выслушав его, Александр Лукашенко констатировал, что дела в "Рассвете" идут неплохо. В то же время о соседних хозяйствах такого сказать нельзя.

Речь зашла и про хозяйства Минской области. "Между Червенем и Березино (я всегда за эти районы переживаю Минской области) - катастрофа. Поля не обработаны. Вот, что меня удручает", - заметил Президент.

При этом, добавил Александр Лукашенко, это такие же поля, как и в "Рассвете", где ситуация куда лучше. "Начальники у нас, как и в былые времена, ездят по дорогам. Вот по дороге едешь, при дорогах все обработано, хорошо - почти как в "Рассвете". А дальше (я же вижу, с вертолета все видно) все этим золотарником, золотой травой, заросло. Так, мужики, дело не пойдет", - сказал Президент.

Говоря про "Рассвет им. К.П.Орловского", Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена это хозяйство в Кировском районе добивалось высочайших результатов не только в масштабах БССР, но и всего СССР. Первым руководителем "Рассвета" был Кирилл Орловский, которого Александр Лукашенко назвал заслуженным человеком. "Если бы не он, такого хозяйства бы не было", - уверен глава государства.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил поле картофеля в хозяйстве "Рассвет им. К.П.Орловского". В центре внимания главы государства - ход уборки картофеля, технология его доработки и хранения, развитие картофелеводства в целом в стране.

