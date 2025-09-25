Лукашенко обсудит с Путиным возможное строительство в Беларуси второй АЭС

"Мы с Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь", - сказал глава государства.

"У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе "Росатома" кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций", - заявил Александр Лукашенко.