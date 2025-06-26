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Лукашенко одобрил проект cоглашения о взаимном допуске брокеров к торгам на биржах стран ЕАЭС
Автор:Редакция news.by
Лукашенко одобрил проект cоглашения о взаимном допуске брокеров к торгам на биржах стран ЕАЭСnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/432c84a3-b6c8-4050-8785-b9704543181e/conversions/935cd1e1-f230-4017-a417-068bb34d0cd1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/432c84a3-b6c8-4050-8785-b9704543181e/conversions/935cd1e1-f230-4017-a417-068bb34d0cd1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/432c84a3-b6c8-4050-8785-b9704543181e/conversions/935cd1e1-f230-4017-a417-068bb34d0cd1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/432c84a3-b6c8-4050-8785-b9704543181e/conversions/935cd1e1-f230-4017-a417-068bb34d0cd1-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства - члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Соответствующий указ № 247 глава государства подписал 26 июня.
Проектом соглашения закрепляются порядок взаимного допуска брокеров и дилеров к торгам на биржах, вопросы контроля за осуществляемыми сделками и обмена информацией.
Правительство Республики Беларусь уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.