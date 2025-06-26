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Лукашенко одобрил проект cоглашения о взаимном допуске брокеров к торгам на биржах стран ЕАЭС

Лукашенко одобрил проект cоглашения о взаимном допуске брокеров к торгам на биржах стран ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства - члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Соответствующий указ № 247 глава государства подписал 26 июня.

Проектом соглашения закрепляются порядок взаимного допуска брокеров и дилеров к торгам на биржах, вопросы контроля за осуществляемыми сделками и обмена информацией.

Правительство Республики Беларусь уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.

ЕАЭСАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси