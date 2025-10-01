3.65 BYN
Лукашенко одобрил проект изменений в договор с Россией о развитии военно-технического сотрудничества
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ № 353, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Об этом сообщает БЕЛТА.
Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту документа и его подписание после рассмотрения в правительстве Беларуси.