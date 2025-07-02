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Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Россией об условиях деятельности БРУ
Автор:Редакция news.by
Глава государства Александр Лукашенко 2 июля подписал указ №267, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и России об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.
Данным международным договором конкретизируются статус и основные положения деятельности вуза, которые касаются, в частности, задач, правил и порядка приема для получения образования, органов управления.
Заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между двумя странами.
На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство образования.