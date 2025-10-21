Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере драгоценностей

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Соответствующий указ глава государства подписал 21 октября, сообщает пресс-службе белорусского лидера.