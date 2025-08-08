Лукашенко ответил на вопрос, планируется ли его встреча с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью корреспонденту журнала Time news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e6fc68-329d-4b42-b04e-9d0a46c84eef/conversions/27bf8d07-ea02-4fd2-923e-dcf6759a3d74-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e6fc68-329d-4b42-b04e-9d0a46c84eef/conversions/27bf8d07-ea02-4fd2-923e-dcf6759a3d74-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e6fc68-329d-4b42-b04e-9d0a46c84eef/conversions/27bf8d07-ea02-4fd2-923e-dcf6759a3d74-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e6fc68-329d-4b42-b04e-9d0a46c84eef/conversions/27bf8d07-ea02-4fd2-923e-dcf6759a3d74-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time прокомментировал возможность своей встречи с Президентом США Дональдом Трампом.

Отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с американским лидером в качестве одного из итогов диалога с представителями США, которые недавно посещали Минск, Александр Лукашенко сказал, что данный момент такая встреча не обозначена в повестке дня, хотя для Дональда Трампа она могла бы оказаться достаточно важной.

"Ему было бы архиполезно (встретиться. - Прим. news.by), если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике. Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси", - отметил Президент Беларуси.

Также он добавил, что в целом хорошо относится к Дональду Трампу и публично высказывался в его поддержку в тот период, когда у власти в США был Президент Байден и против Трампа была развязана целая кампания.