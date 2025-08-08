3.71 BYN
Лукашенко ответил на вопрос, планируется ли его встреча с Трампом
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time прокомментировал возможность своей встречи с Президентом США Дональдом Трампом.
Отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с американским лидером в качестве одного из итогов диалога с представителями США, которые недавно посещали Минск, Александр Лукашенко сказал, что данный момент такая встреча не обозначена в повестке дня, хотя для Дональда Трампа она могла бы оказаться достаточно важной.
"Ему было бы архиполезно (встретиться. - Прим. news.by), если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике. Потому что в отличие от вас всех, кто вокруг него бегает, я бы ему открыл глаза на многие вещи. В том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно. И, естественно, о позиции Беларуси", - отметил Президент Беларуси.
Также он добавил, что в целом хорошо относится к Дональду Трампу и публично высказывался в его поддержку в тот период, когда у власти в США был Президент Байден и против Трампа была развязана целая кампания.
Но в то же время Президент Беларуси критически отзывается о действиях и высказываниях нынешнего американского лидера в публичном поле. Они зачастую противоречивы или голословны, а значит, не воспринимаются всерьез и не вызывают доверия. Один из последних примеров - его многочисленные заявления в СМИ о намерении США ввести пошлины для других стран. "У вас кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И притом пошлины утром одни, вечером другие. Но прежде, чем говорить о пошлинах и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, проработай это. Это не так сложно", - заявил Александр Лукашенко.