Лукашенко передали в подарок книгу документов о судьбах тысяч белорусов, эвакуированных в Мордовию

Президенту Беларуси Александру Лукашенко преподнесли в качестве подарка книгу про историческую общность Беларуси и Республики Мордовия. Это издание белорусскому лидеру вручил глава российского региона Артем Здунов, пишет БЕЛТА.

Полное название книги - "Республика Беларусь - Республика Мордовия: общая история, общая судьба". В этом каталоге собраны документы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, хранящиеся в Центральном государственном архиве Мордовии.

Из Беларуси в этот российский регион в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано 10 тыс. человек, а также семь детских домов, в которых находились 1150 детей.

В издание, в частности, включены поименные списки и сведения об эвакуированных, в том числе о детях и детских домах, постановления и телеграммы об оказании шефской помощи районов Мордовии городу Гомелю и четырем районам Гомельской области, фотографии бойцов - уроженцев Мордовии, сражавшихся за освобождение Белорусской ССР.

Не исключено, что какой-либо из документальных фактов книги может натолкнуть людей творческих профессий на создание киносценария и съемки фильма. Ведь за каждым фактом, зафиксированным в документах, - тысячи человеческих судеб и жизненных историй, среди которых наверняка найдутся достойные увековечивания в кино. На это во время встречи с главой Мордовии во Дворце Независимости указывал и Президент Беларуси Александр Лукашенко, предлагая развивать сотрудничество в кинематографии. "В белорусско-российском направлении можно много общих тем найти из истории, очень полезных для нас в том числе", - уверен глава государства.

Тем более что Мордовия сейчас нацелена на активное развитие киноиндустрии и телепроизводства. Здесь много интересных локаций для съемок, которые востребованы (за последний год в регионе проходили съемки нескольких полнометражных кинолент), а недавно Мордовия присоединилась к проекту "Кино России" и намерена создавать все условия, чтобы вывести киноиндустрию на новый уровень.