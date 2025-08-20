Лукашенко - Пезешкиану: Вы приехали к своим друзьям

С официальным визитом в Минске Президент Ирана Масуд Пезешкиан. У глав государств - большой переговорный марафон во Дворце Независимости. Высокий статус визита предполагает весь государственный церемониал.

Масуд Пезешкиан с визитом в Минске впервые. Однако президенты уже встречались - на полях саммита БРИКС в Казани в прошлом году прошли переговоры лидеров. Тогда же Александр Лукашенко пригласил своего иранского коллегу посетить Беларусь.





Ждали высокого гостя в Минске еще несколько месяцев назад, но обострение ситуации в регионе скорректировало эти планы. Однако, несмотря на геополитическую турбулентность, Минск и Тегеран твердо стоят на позициях дальнейшего развития сотрудничества. И нынешний визит - тому подтверждение.

Глава государства тепло приветствовал высокого гостя, заметив, что его визит в Беларусь изначально планировался на июнь этого года. "В силу непредвиденных обстоятельств он был немного перенесен. Но, тем не менее, он не стал менее значимым, - сказал Александр Лукашенко. - Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед иранской республикой. Вы приехали к своим друзьям, и вы должны чувствовать себя здесь как у своих друзей. Если у нас и будет какое-то невыполнение тех условий, по которым мы договорились, думаю, мы обсудим эти вопросы сегодня в откровенной и дружеской беседе".

Александр Лукашенко также упомянул про свои визиты в Тегеран, которые, по его словам, были наполнены радушием, и встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которому Президент попросил передать самые теплые дружеские пожелания.

Возвращаясь к повестке переговоров, глава государства подчеркнул: "Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать: по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов - иранского и белорусского народов".

Президент Ирана, обращаясь к Президенту Беларуси, отметил, что рад возможности находиться в Минске, чтобы обсудить вопросы белорусско-иранских отношений. "Я должен подтвердить тот факт, что у нас общие позиции и взгляды на общие вопросы мирового значения", - сказал Масуд Пезешкиан.

Иранский президент также обратил внимание на договоренности, которые были достигнуты в рамках таких организаций, как Евразийский экономический союз, БРИКС и ШОС. По его мнению, благодаря этим структурам Иран и Беларусь могут развивать не только многосторонние, но и двусторонние отношения.

"Конечно, наши общие взгляды должны воплощаться в жизнь в экономической, культурной сферах, в сфере развития туризма между нашими странами, а также, как вы отметили, в развитии военно-технического сотрудничества", - уверен Масуд Пезешкиан.

Он напомнил, что Запад уже более 40 лет вводит различные ограничительные меры против Ирана. Беларусь также долгое время находится под западными санкциями. Президент Ирана считает, что такой односторонний деструктивный подход со стороны США и их союзников по всему миру является неприемлемым.

"Мы - и наша, и ваша страна - хотим остаться независимыми. И в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и кооперацию, - подчеркнул Масуд Пезешкиан. - Мы понимаем, что нейтрализовать эти незаконные санкции может развитие наших отношений и наши договоренности, которые будут реализованы на практике".

Активный диалог наши страны поддерживают уже более трех десятков лет. Очевидна наша политическая близость - и Минск, и Тегеран привержены многополярному мироустройству, наши страны справляются с санкционным давлением Запада и не раз поддерживали друг друга в борьбе с дискриминацией в международных отношениях. К тому же Беларусь и Иран объединяет участие в различных интеграциях. Все это "работает" на расширение экономических связей.

Характеризуя сотрудничество двух стран по различным направлениям, глава государства подчеркнул: "Признаемся откровенно, мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. Фундамент для масштабного рывка есть. И вы, господин Президент, очень правильно сказали, у нас предостаточно ресурсов, чтобы динамично развиваться".