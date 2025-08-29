Лукашенко: По всем вопросам, по всем направлениям мы учимся у Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью китайской Медиакорпорации (China Media Group) подробно объяснил источники своей уверенности в Китае и те аспекты китайского пути развития, которые вдохновляют его в управлении страной.

"По всем вопросам, по всем направлениям мы у вас учимся. По всем направлениям, по которым развивается планета, мир, все это уходит корнями в Китай", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что его убежденность основана на глубоком анализе - к Китаю не просто нужно "присматриваться", а необходимо активно переносить его успешный опыт в белорусскую реальность, адаптируя его с учетом национальных особенностей, менталитета и культуры.

Лукашенко отметил, что по паритету покупательной способности Китай, вероятно, уже превзошел США.

Все, что умеют в мире делать, Китай это делает, притом очень успешно. Александр Лукашенко

Особое впечатление на него произвело знакомство с новейшими образцами китайской техники во время парада в Пекине.

Также глава государства поделился воспоминанием о своей поездке в китайскую деревню около 30 лет назад с целью посмотреть, как работает простой народ: "Они не были ни накормлены, ни одеты, но у них было желание что-то делать. Я сделал для себя вывод, что это настоящий народ, который построит этот Китай".

Александр Лукашенко привел наглядный пример того, как Беларусь перенимает китайский опыт. Его сын Николай будет учиться в Пекинском университете, путешествуя по Китаю, он посетил музей истории и предложил создать нечто подобное дома.

"Вот мы начали строить музей истории. В 2025 году мы здание построим, а в будущем окончательно создадим музей истории, как это сделано у вас в Китае", - рассказал Лукашенко.