Лукашенко подчеркнул важность подготовки собственных кадров священнослужителей внутри страны

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности поддерживать все конфессии в деле подготовки священнослужителей внутри страны. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями религиозных конфессий Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Реагируя на выступление главного раввина религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь Григория Абрамовича, белорусский лидер упомянул о Воложинской иешиве, которая была крупнейшим мировым центром еврейского образования XIX века. Недавно здание было отреставрировано и в нем разместили музейную экспозицию. "Я был причастен к этому. Очень гордятся военные этим центром. Говорят, что вот мы помогали. Я был недавно в Воложине и смотрел некоторые элементы этого центра", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что такие важные исторические и духовные центры "вырисовываются" и у других конфессий в Беларуси. "Хорошо, что они в конкретном месте. Там, где доступ будут иметь все. И эти центры будут расположены, если вы примете такое решение, там, где живут самые преданные наши верующие. Вот как в Жировичах (речь о православном монастыре в Жировичах. - Прим. ред.), - сказал Президент. - Это не где-то в центре Минска, а там, где место намоленное, как у нас говорят. Поэтому если вы примете решение по развитию Воложинского центра, мы создадим там настоящий центр. И я хотел бы, чтобы, как и у православных, там была и ваша школа, где вы будете обучать будущих верующих".

Президент в этой связи напомнил, что еще лет 10-15 назад поднимался вопрос о католических священниках в Беларуси: "Встречаясь тогда с Папой Римским, я ему говорил: "Не надо с Польши нам присылать священнослужителей, вы же понимаете, что всегда недоверие какое-то и прочее". Я не знаю, как сейчас, выровнялась ситуация или нет, но таких жалоб нет".