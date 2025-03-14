Лукашенко поделился информацией о тайных телефонных звонках Путину

Главу государства спросили насчет того, есть ли сейчас в Евросоюзе договороспособные люди. Президент привел в пример Украину, где таких, по его мнению, нет. "Никто. Но мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя, я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить", - рассказал Александр Лукашенко.