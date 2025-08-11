3.72 BYN
Лукашенко подписал указ о развитии сотовой связи в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Лукашенко подписал указ о развитии сотовой связи в Беларусиnews.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа подписал указ №301 "О строительстве объектов сотовой связи". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Документ подписан в целях развития инфраструктуры сетей электросвязи, внедрения новых технологий, повышения качества и доступности оказываемых услуг.
Указ предусматривает создание условий для упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования. Кроме того, определяются особенности приемки таких объектов в эксплуатацию.