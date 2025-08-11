Лукашенко подписал указ о развитии сотовой связи в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа подписал указ №301 "О строительстве объектов сотовой связи". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Указ предусматривает создание условий для упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования. Кроме того, определяются особенности приемки таких объектов в эксплуатацию.