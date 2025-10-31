Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b90e0998-007c-4cfc-882a-a1b8c0fa0807/conversions/f6fff47d-367c-4999-be90-15ee20b89a79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b90e0998-007c-4cfc-882a-a1b8c0fa0807/conversions/f6fff47d-367c-4999-be90-15ee20b89a79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b90e0998-007c-4cfc-882a-a1b8c0fa0807/conversions/f6fff47d-367c-4999-be90-15ee20b89a79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b90e0998-007c-4cfc-882a-a1b8c0fa0807/conversions/f6fff47d-367c-4999-be90-15ee20b89a79-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник". Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщает БЕЛТА.

"Орешник" - страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. - Прим. БЕЛТА) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", - сказал Президент.