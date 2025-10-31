3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник"
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник". Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщает БЕЛТА.
"Орешник" - страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. - Прим. БЕЛТА) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", - сказал Президент.
Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации: "Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже два миллиона погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее".