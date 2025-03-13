Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве

Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Беларуси в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

"В этом (2025 - прим. ред.) году в наших странах широко отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это общая победа, мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений. Александр Григорьевич подтвердил свое участие в праздновании Победы 9 Мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет Вооруженных сил Беларуси примет участие в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин во время пресс-конференции.