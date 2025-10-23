Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко поручил распределять жилье для многодетных равномерно по всей Беларуси

Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по всей стране, а не в Минске и других крупных городах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в ходе совещания с руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что строительство жилья для военнослужащих и многодетных семей входит в число приоритетов для государства и будет в дальнейшем оставаться вопросом номер один. И для поддержки многодетных семей сейчас уже делается немало, включая помощь при строительстве жилья и выплату семейного капитала.

Однако в части строительства жилья глава государства критически отозвался о местах размещения домов для многодетных. "Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? - сказал он. - Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску? Они должны, как все, жить по всей стране. Равномерное распределение рабочих рук, рабочей силы, как это было в советские времена".

Кроме того, за пределами крупных городов есть возможность строительства не только квартир, а домов с приусадебными участками, где можно что-то выращивать. "Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками. Мы про это забыли, начали в Минске, областных центрах строить жилье для многодетных", - заметил Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что при оказании помощи подход должен быть адресным, нельзя действовать общим чохом. "Прежде чем обеспечить человека, дом дать или квартиру, вы разберитесь, кому мы с господдержкой даем жилье, что это за многодетные семьи. Разбираться надо в деталях", - обратил внимание глава государства.

