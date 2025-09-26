Лукашенко поставил задачу навести порядок на предприятии "АСБ Агро Городец"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая во время рабочей поездки в Шкловский район ЗАО "АСБ Агро Городец", оценил перспективы развития предприятия, сообщает БЕЛТА.

Первой точкой на маршруте Президента стал машинный двор ЗАО "АСБ Агро-Городец". Глава государства критически оценил увиденное. Это касается и помещений, где хранятся автомобили, другая сельхозтехника, запчасти, и собственно самого состояния техники. Александр Лукашенко обратил внимание на бесхозяйственное отношение и отсутствие порядка, что, по его словам, в негативном ключе характеризует не только работу руководства предприятия, но также и недоработки руководства Шкловского района и Управделами, в структуре которого находится "Городец".

Во время общения с местными жителями и работниками сельхозпредприятия Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас здесь не хватает дисциплины, причем начиная от самого руководителя хозяйства. "Важна дисциплина. У вас здесь сегодня дисциплины нет, - сказал Президент. - Руководитель должен быть волевым, настойчивым".

Глава государства поставил задачу главе "Городца", местным властям и руководству Управделами к весне навести идеальный порядок. "Здесь есть возможность, чтобы иметь хорошее хозяйство", - заявил Александр Лукашенко.