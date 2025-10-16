3.71 BYN
Лукашенко потребовал четкой работы "мобилизационной экономики" в условиях спада на основном рынке
Глава государства Александр Лукашенко требует четкой работы "мобилизационной экономики" в условиях спада на основном рынке. Об этом белорусский лидер заявил 16 октября на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, сообщает БЕЛТА.
Говоря об ожидаемых результатах нынешнего совещания, Президент подчеркнул: "Главное - я хочу увидеть, каким образом мы в принципе организовали работу так называемой мобилизационной экономики (в СМИ часто звучит этот термин, и правильно звучит). Причем на конкретных примерах, без воды и общих рассуждений об "управляемом охлаждении российского рынка" как о главной причине наших трудностей".
Например, за развитие экспорта (который, к слову, пока проседает) в правительстве закреплены вице-премьеры с конкретными фамилиями. "Как с них и министра иностранных дел спрашивает премьер-министр, правительство и его президиум?" - спросил Александр Лукашенко.