Лукашенко потребовал от чиновников перестать просить господдержку и использовать внутренние ресурсы

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует чиновников отойти от практики регулярного обращения за господдержкой для решения тех или иных вопросов. Об этом он заявил на совещании с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

Одной из тем совещания стало распоряжения о государственной поддержке Белорусской железной дороги. Президент в связи с этим высказался о ситуации в целом, призвав в подобных случаях в большей степени изыскивать внутренние ресурсы, нежели обращаться за господдержкой.