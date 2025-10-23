3.66 BYN
Лукашенко потребовал от чиновников перестать просить господдержку и использовать внутренние ресурсы
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует чиновников отойти от практики регулярного обращения за господдержкой для решения тех или иных вопросов. Об этом он заявил на совещании с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.
Одной из тем совещания стало распоряжения о государственной поддержке Белорусской железной дороги. Президент в связи с этим высказался о ситуации в целом, призвав в подобных случаях в большей степени изыскивать внутренние ресурсы, нежели обращаться за господдержкой.
"В очередной раз публично вас предупреждаю: прекратите ходить сюда за деньгами. Прекратите. Есть трудовые коллективы, есть компетенции. В данном случае есть поезда, автомобили, самолеты, вертолеты и прочее. Летайте и передвигайтесь!" - сказал Александр Лукашенко.