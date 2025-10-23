Лукашенко потребовал отчет о системе школьного питания

Фото iz.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a71e41-883c-4664-922d-7055cd23e293/conversions/c2734fb2-2d87-4324-b756-19b1bfe18c70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a71e41-883c-4664-922d-7055cd23e293/conversions/c2734fb2-2d87-4324-b756-19b1bfe18c70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a71e41-883c-4664-922d-7055cd23e293/conversions/c2734fb2-2d87-4324-b756-19b1bfe18c70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a71e41-883c-4664-922d-7055cd23e293/conversions/c2734fb2-2d87-4324-b756-19b1bfe18c70-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото iz.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался, как выстроена система питания детей в школах с учетом ранее данных поручений. Это один из вопросов на совещании главы государства с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что этот вопрос находится на его постоянном контроле. "Я вас неоднократно предупреждал: обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно. И поручил тогда выработать нормальную систему", - сказал он.