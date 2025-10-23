3.68 BYN
Лукашенко потребовал отчет о системе школьного питания
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался, как выстроена система питания детей в школах с учетом ранее данных поручений. Это один из вопросов на совещании главы государства с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что этот вопрос находится на его постоянном контроле. "Я вас неоднократно предупреждал: обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно. И поручил тогда выработать нормальную систему", - сказал он.
"Хотелось бы услышать, что сделано в этом плане", - поставил вопрос глава государства.