Лукашенко потребовал разобраться с проблемой бездумного закрытия школ и детсадов на селе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу разобраться с проблемными вопросами в организации жизни людей на селе и разумно подходить к оптимизации различных социальных объектов, исходя из интересов людей. Об этом глава государства заявил на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны, информирует БЕЛТА.

В начале мероприятия глава государства подчеркнул необходимость принять все решения для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, и прежде всего на селе. Президент назвал ряд аспектов, которые нужно устранить, заметив, что это только малая часть масштабных проблем на селе.

"В средствах массовой информации, социальных сетях, на форумах люди систематически поднимают вопросы закрытых ФАПов, детских садов, почтовых отделений, банков, школ и тому подобного, - сказал Александр Лукашенко. - Я не говорю, что они везде должны быть. Как некоторые говорят, надо сохранить школу, где 3-4 человека учатся в одном классе. Кому нужно такое образование? Лучше затратить деньги и подвезти детей в соседнюю школу, где нормальное образование. Но бездумно не надо закрывать".

Президент акцентировал внимание на том, что подход к оптимизации социально значимых объектов должен быть разумным, исходя из интересов людей. В качестве примера он привел недавний случай, когда в одном из регионов на селе был закрыт детский сад, в который ходило мало детей, и с этим вопросом глава государства поручал разобраться ответственным должностным лицам. "Я был руководителем - был заинтересован в том, чтобы в детский сад ходили дети, потому что высвобождаются в данном случае семь рабочих рук", - заметил Александр Лукашенко. Объяснение чиновников, по словам Президента, звучало примерно так: "А за 7-10 км есть детский сад".

"Трех-, четырехлетних детишек доярка повезет за 7-10 км в детский сад? - риторически спросил глава государства. - Вы там с ума посходили? Вы этого не видите? Отправьте своего внука или ребеночка четырехлетнего в этот детский сад за тридевять земель! Чудеса!"