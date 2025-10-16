3.73 BYN
Лукашенко потребовал в срок завершить осенние полевые работы
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу аграриям своевременно завершить осенние полевые работы. Об этом белорусский лидер заявил во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год, пишет БЕЛТА.
Президент акцентировал внимание участников мероприятия на актуальных вопросах в сельском хозяйстве - одной из важнейших отраслей экономики.
Александр Лукашенко подчеркнул важность своевременного выполнения необходимых осенних полевых работ, включая в том числе уборку урожая, вспашку и поднятие зяби, внесение удобрений, подготовку почвы к следующему сезону.
"Морозы вот-вот наступят. Если не поднимем зябь, не перепашем, у нас будет такая запарка весной, что мы не про урожай будем говорить. Поэтому сегодня надо день и ночь работать", - подчеркнул глава государства.
Президент во время совещания предметно и детально расспросил про ход уборочной кампании в различных регионах. Отдельное внимание он обратил на ситуацию в Гродненской области, которая традиционно занимает крепкие позиции по многим показателям в АПК. Но в этом году еще не завершила уборку по отдельным культурам, что, в принципе, нехарактерно для этого региона. Председателю Гродненского облисполкома Юрию Караеву пришлось отвечать на ряд критических вопросов и замечаний главы государства, в том числе по поводу еще не завершенной уборки свеклы и кукурузы. Последняя еще остается на полях в отдельных регионах, и качество зерна постепенно теряется. Его нужно как можно быстрее собирать и, например, заготавливать в плющеном виде. Так оно хорошо хранится и подходит для животноводства - кормления скота. Тем более что оборудования, машин для плющения зерна и заготовки такого корма в стране достаточно.
Хорошие результаты работы Президент отметил в Минской области: "Минская область в этом году работает неплохо, хотя тяжелая область". А руководство Гомельской и Витебской областей Александр Лукашенко предупредил, что состояние дел в сельском хозяйстве будет принципиально изучено, особенно в части того, что сделано для исправления ситуации с падежом скота.