Лукашенко потребовал в срок завершить осенние полевые работы

"Морозы вот-вот наступят. Если не поднимем зябь, не перепашем, у нас будет такая запарка весной, что мы не про урожай будем говорить. Поэтому сегодня надо день и ночь работать", - подчеркнул глава государства.

Президент во время совещания предметно и детально расспросил про ход уборочной кампании в различных регионах. Отдельное внимание он обратил на ситуацию в Гродненской области, которая традиционно занимает крепкие позиции по многим показателям в АПК. Но в этом году еще не завершила уборку по отдельным культурам, что, в принципе, нехарактерно для этого региона. Председателю Гродненского облисполкома Юрию Караеву пришлось отвечать на ряд критических вопросов и замечаний главы государства, в том числе по поводу еще не завершенной уборки свеклы и кукурузы. Последняя еще остается на полях в отдельных регионах, и качество зерна постепенно теряется. Его нужно как можно быстрее собирать и, например, заготавливать в плющеном виде. Так оно хорошо хранится и подходит для животноводства - кормления скота. Тем более что оборудования, машин для плющения зерна и заготовки такого корма в стране достаточно.