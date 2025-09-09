Лукашенко пояснил, почему банковская система не должна забегать вперед развития страны

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ac0c83-6f4e-4ecd-a63d-519577b47b7c/conversions/91486072-3198-47cc-b470-b15713622e2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ac0c83-6f4e-4ecd-a63d-519577b47b7c/conversions/91486072-3198-47cc-b470-b15713622e2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ac0c83-6f4e-4ecd-a63d-519577b47b7c/conversions/91486072-3198-47cc-b470-b15713622e2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ac0c83-6f4e-4ecd-a63d-519577b47b7c/conversions/91486072-3198-47cc-b470-b15713622e2e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Банковская система должна идти на шаг впереди, но не забегать вперед развития всей страны. Такое мнение прозвучало от Президента Беларуси Александра Лукашенко в ходе совещания с аппаратом Национального банка и руководством банков, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в банковском секторе работает много умных специалистов и это огромный ресурс, которым руководитель отрасли должен уметь воспользоваться. "Я искренне говорю. Будучи депутатом, всегда говорил, что самые образованные, продвинутые люди у нас в банковском секторе. Помню, когда я выступал с трибуны Верховного Совета, говорил: "Наша беда и проблема в том, что банковская сфера, имея такие мозги, забежала вперед развития всей страны. И экономики, и самих финансов, и банков". Забежала вперед. И в этом была большая проблема. Вот вперед особо забегать не надо, но на шаг впереди идти надо. Я вас прошу об этом", - подчеркнул Президент.

Он рассказал, что ранее принял решение назначить Романа Головченко на пост руководителя Нацбанка как толкового менеджера и опытного человека, чтобы он реализовал то, о чем говорил в том числе на посту премьер-министра. "Он всегда "накатывал" на Национальный банк. Редко хвалил, - заметил белорусский лидер. - Премьер-министром же долго не поработаешь. Там не просто горячая сковородка, там иногда в нынешней ситуации, как в аду. Поэтому я не отдыхать (направил Романа Головченко в Нацбанк. - Прим. БЕЛТА). Я его предупредил, что это не на отдых, а чтобы мобилизовать умных людей и помочь премьер-министру и правительству двигать экономику. Без вас невозможно".

Он призвал всех подключаться к этой работе, чтобы задействовать ресурс Национального банка в полном масштабе. "Надо подключаться, мужики, какое бы у вас ни было воспитание, образование, сознание. Я имею в виду в голове. Страна у вас одна. Вы никому нигде не нужны. Беглые уже показали это. Вы видите, они никому не нужны, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому давайте в собственной стране двигаться вперед. Хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста, вот они. Мы создадим хорошую вместе с вами нормативно-правовую базу для этого. Действуйте. Не надо куда-то бегать. Никому вы там нигде не нужны, там своих хватает. Ну а кто хочет подручным побыть, посуду кому-то помыть - пожалуйста. Там попробуете, плохо - назад вернетесь".