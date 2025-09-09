3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Лукашенко пояснил, почему банковская система не должна забегать вперед развития страны
Банковская система должна идти на шаг впереди, но не забегать вперед развития всей страны. Такое мнение прозвучало от Президента Беларуси Александра Лукашенко в ходе совещания с аппаратом Национального банка и руководством банков, пишет БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в банковском секторе работает много умных специалистов и это огромный ресурс, которым руководитель отрасли должен уметь воспользоваться. "Я искренне говорю. Будучи депутатом, всегда говорил, что самые образованные, продвинутые люди у нас в банковском секторе. Помню, когда я выступал с трибуны Верховного Совета, говорил: "Наша беда и проблема в том, что банковская сфера, имея такие мозги, забежала вперед развития всей страны. И экономики, и самих финансов, и банков". Забежала вперед. И в этом была большая проблема. Вот вперед особо забегать не надо, но на шаг впереди идти надо. Я вас прошу об этом", - подчеркнул Президент.
Он рассказал, что ранее принял решение назначить Романа Головченко на пост руководителя Нацбанка как толкового менеджера и опытного человека, чтобы он реализовал то, о чем говорил в том числе на посту премьер-министра. "Он всегда "накатывал" на Национальный банк. Редко хвалил, - заметил белорусский лидер. - Премьер-министром же долго не поработаешь. Там не просто горячая сковородка, там иногда в нынешней ситуации, как в аду. Поэтому я не отдыхать (направил Романа Головченко в Нацбанк. - Прим. БЕЛТА). Я его предупредил, что это не на отдых, а чтобы мобилизовать умных людей и помочь премьер-министру и правительству двигать экономику. Без вас невозможно".
Он призвал всех подключаться к этой работе, чтобы задействовать ресурс Национального банка в полном масштабе. "Надо подключаться, мужики, какое бы у вас ни было воспитание, образование, сознание. Я имею в виду в голове. Страна у вас одна. Вы никому нигде не нужны. Беглые уже показали это. Вы видите, они никому не нужны, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому давайте в собственной стране двигаться вперед. Хотите криптовалюту, токены? Пожалуйста, вот они. Мы создадим хорошую вместе с вами нормативно-правовую базу для этого. Действуйте. Не надо куда-то бегать. Никому вы там нигде не нужны, там своих хватает. Ну а кто хочет подручным побыть, посуду кому-то помыть - пожалуйста. Там попробуете, плохо - назад вернетесь".
"Нельзя сжигать мосты, как некоторые. Я крайне заинтересован, чтобы наши люди жили здесь. И мы будем делать все для того, чтобы обезумевших вернуть обратно в страну, чтобы они поумнели", - добавил Александр Лукашенко.