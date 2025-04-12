Лукашенко поздравил белорусов с Днем космонавтики

"Сегодня мы отмечаем День космонавтики. 12 апреля 1961 года для человечества началась новая эра в изучении Вселенной. И с первых шагов на этом пути отечественные ученые, инженеры и конструкторы вносят значимый вклад в мирное освоение космоса. Мы по праву гордимся нашими земляками-космонавтами - Петром Климуком, Владимиром Коваленком, Олегом Новицким и первым космонавтом суверенной Беларуси Мариной Василевской", - говорится в поздравлении.