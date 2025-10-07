Лукашенко поздравил БГУКИ с 50-летним юбилеем

В 2025 году Белорусский государственный университет культуры и искусств празднует свое 50-летие. По случаю знаменательной даты Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил коллектив университета с праздником, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Благодаря неустанному труду нескольких поколений педагогов университет является известным учреждением образования в Беларуси и далеко за ее пределами, - отметил глава государства. - Продолжая добрые традиции, вы с гордостью выполняете задачу по воспитанию современных представителей сферы культуры. Ваши выпускники - увлеченные делом высококвалифицированные специалисты, которые ежедневно наполняют духовную сокровищницу нашей страны созидательным содержанием, вносят вклад в развитие национального искусства и достойно представляют свою Родину на международной арене".

"Уверен, что и в дальнейшем ваша деятельность будет такой же плодотворной, самоотверженной и богатой на новые свершения", - подчеркнул Александр Лукашенко.